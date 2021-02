Arrancó vacunación anti-Covid y sigue incógnita sobre más dosis

No lo sabía ni su familia y, al igual que miles de paraguayos, se enteraron esa mañana que Mirian Arrúa sería la primera persona en recibir la vacuna anti-Covid en el país en el Hospital Nacional de Itauguá.

“Ellos ni sabían que me iba a aplicar, hoy les mensajeé a la mañana en el grupo que tenemos de nuestra familia. Ahí ellos se enteraron y me empezaron a llamar, pero ya no tuve tiempo ni de contestar porque me tuve que sentar ya acá en mi trono, como se dice”, contó entre sonrisas la enfermera. Con varios años de servicio en el centro asistencial más grande del país y actualmente en el pabellón de contingencia del Nacional de Itauguá, Mirian se hacía muchas preguntas. “De todo se me pasa por la cabeza ahora mismo. Qué estará diciendo mi familia, estarán pendientes de mí, porque se escuchan muchas cosas de esta vacuna”, comentó la trabajadora de la salud, quien entró a la historia, instando a otros a hacer lo mismo sin miedo alguno. Al igual que ella, otras personas que prestan servicio en terapia intensiva fueron inmunizadas ayer. En total serán 2.000 trabajadores de la primera línea que recibirán la primera dosis de la Sputnik V en una semana. Luego de 21 días deberán aplicarse la segunda para completar el esquema. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, calificó la jornada como un día esperanzador, que proyecta optimismo en la población. Sin embargo, volvió a solicitar a toda la población que siga manteniendo las medidas de prevención para evitar los contagios. “La situación epidemiológica siempre es delicada. Insto a que más allá de este inicio de la vacunación, independientemente del inicio de esta campaña, que sigamos manteniendo todas las medidas”, expresó Mazzoleni. ¿Y LAS OTRAS? Con respecto a contar con más dosis, aparte de las 4.000, aún no existe una fecha exacta para el arribo de estos productos. El titular de Salud mencionó que se aguarda para estos días una nota del mecanismo Covax. Dicha nota, que será enviada a los países que forman parte de dicho mecanismo, especificará el volumen que se enviará a cada nación. También detallará la fecha específica en que serán enviadas las vacunas. Sin embargo, aseguró que será mayor la cantidad que se reciba cuando se dé un nuevo envío. Comentó que se aguarda el cronograma del Fondo de Inversión Rusa, distribuidora de la Sputnik V. A la par de ello se sigue en conversaciones con otras firmas para la compra de más vacunas. “Creo que en los próximos cuatro meses vamos a tener 300.000 dosis acá en Paraguay. Esto es viendo las previsiones del mecanismo Covax y la previsión que se dio”. Con respecto a la provisión para el sector privado, mencionó que están abiertos a todo tipo de alianzas. Recordó además que las negociaciones para la compra del producto farmacológico destinadas a la cartera sanitaria y no momentáneamente a las empresas particulares es una decisión de los fabricantes. El responsable de Salud Pública recalcó que se divulgarán los nombres de las personas que se inmunizan, para favorecer la transparencia del proceso. “A todos nuestros colaboradores les pedimos la transparencia y claridad no solamente en el proceso, sino también en las personas que vienen”, indicó. Mencionó que si se comprueba una irregularidad de parte de un funcionario, se lo destituirá. Trinidad El Hospital de Trinidad fue otro centro asistencial que inició la vacunación. Llamó la atención que una de las personas inmunizadas fue una del área administrativa. El personal de esta área será uno de los últimos en acceder a la inmunización. La doctora Doris Roig, directora de Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud, mencionó que se encargan de cruzar datos entre lo que dice el registro y lo que envía el director del nosocomio. Señaló que en el caso de la funcionaria, podría tratarse de un personal de apoyo en el área de pabellón de contingencia. Adelantó que se investigará el caso. REINFECCIÓN En paralelo, ayer se confirmó el primer caso de reinfección en el país. Se trata de un hombre de 40 años, que dio positivo al Covid en julio y noviembre.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



HISTÓRICO. La primera persona inmunizada fue una enfermera en Hospital Nacional de Itauguá.



ESPERA. Esta semana el mecanismo Covax anunciará la distribución de los primeros lotes.



De todo se me pasa por la cabeza ahora. Qué estará diciendo mi familia, porque se escuchan muchas cosas de esta vacuna.



Mirian Arrúa,

enfermera.



Creo que en los próximos cuatro meses vamos a tener 300.000 dosis acá, viendo previsiones del mecanismo Covax.



Julio Mazzoleni,

ministro de Salud.