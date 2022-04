Arranca la Copa Interpadres 2022

Posiciones: Monseñor 3 puntos, Aula Viva 3, Santa Caterina 3, Sagrada Familia 0, Técnico Javier 0 y Sudamericano 0.

Marcadores registrados en la Serie B de la competencia: María Auxiliadora superó 3-1 a CCPA, Sagrados Corazones igualó por 2-2 frente a Monseñor B. Quedó postergado: CEPB vs. San Cristóbal.

Posiciones: María Auxiliadora 3 puntos, Monseñor B 1, Sagrados Corazones 1, CCPA 1, CEPB 0 y San Cristóbal 0.

Entre los principales goleadores figuran: Juan Zaracho de Santa Caterina con 3, Víctor Lovera de Aula Viva y Édgar Martínez de Sagrados Corazones, con 2.

La próxima fecha se juega el jueves 21 de abril desde las 20:00 con los enfrentamientos en simultáneo entre: Monseñor vs. Técnico Javier, San Cristóbal vs. Monseñor B, Aula Viva vs. Sagrada Familia, CCPA vs. Sagrados Corazones, Santa Caterina vs. Sudamericano y CEPB vs. María Auxiliadora.