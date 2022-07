Armas de balines de goma: Una alternativa de defensa personal

Más información: www.ultimahora.com/paraguay-segundo-la-region-el-indice-criminalidad-n2963947.html

Existen pocos registros sobre el índice de percepción de la seguridad en el país. La Encuesta Nacional de Victimización es una herramienta que permite conocer cuál ha sido la experiencia de las personas frente al delito, principalmente, pero también deja saber cuál es su opinión de la autoridad y la seguridad.

Según el Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay, con la investigación a cargo del Dr. Juan A. Martens, el índice de victimización registrado en la Encuesta Nacional de Victimización 2017 es del 36%, es decir, unas 2.599.736 personas dijeron haber sido víctimas de alguno de los delitos indagados en el instrumento, durante el último año. Esta tendencia se fue incrementando exponencialmente a lo largo de los últimos años; pero la sensación de inseguridad aumenta mucho más.

Es importante destacar que la percepción de inseguridad no depende solamente de haber sufrido un hecho delictivo, sino también del ambiente de alerta en el que nos encontramos al estar expuestos a esta información a través de las redes sociales, los medios de prensa y otros.

Teniendo en cuenta estos factores, cada vez más personas eligen utilizar armas no letales para su protección personal. Es importante resaltar su uso solamente a modo de causar susto en la persona agresora, para evitar el hecho delictivo o generar una vía de escape.

“Las armas no letales, también llamadas armas traumáticas, disparan balines de goma y balines de pimienta”, comentó Diego Kemper, director comercial de Camping 44. “Es un concepto muy innovador, destinado a aquellas personas que buscan una herramienta para defenderse pero no quieren utilizar un arma de fuego; estas propuestas funcionan a base de aire comprimido y disparan balines de goma o balines de pimienta”, agregó.

La más solicitada en la casa de ventas, es de la marca Umnarex, el modelo HDP o Home Defense Pistol, pistola para defensa en la casa. El calibre es 0.50, lo que garantiza un poder de impacto pero sin generar daños mayores.

“Al no ser un arma de fuego y tener el mismo retroceso que un aire comprimido, facilita mucho al usuario aprender a usar el arma. Como no es letal, garantiza una mayor seguridad”, explicó Kemper. Este tipo de armas traumáticas o no letales no necesitan registros ni permisos para comprar y utilizar.

“En Camping 44 contamos con un polígono de tiros para probar estas armas traumáticas y se capacita a las personas en su uso: qué tener en cuenta, cómo manejarla de forma segura y responsable, cuáles son las reglas básicas de seguridad y de tiro ”, afirmó el directivo.

Otra de las características de estas armas traumáticas no letales es que son mucho más accesibles que un arma de fuego; su precio ronda los G. 1.500.000, mientras que el precio de un arma de fuego nuevo sería cinco veces más.

