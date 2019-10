No habrá que perder de vista tampoco las opciones de Lizzo y Taylor Swift, las cuales competirán por hasta cuatro premios europeos de MTV.

La rubia artista es, con ME! junto a Brandon Urie, una de las grandes rivales de Con altura, de la española Rosalía y J Balvin, para hacerse con el galardón al Mejor Video.

En esa misma categoría también pugnarán Thank u next de Ariana Grande, Bad guy de Billie Eilish y Old Town Road (remix) de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

De nuevo Ariana Grande, J Balvin y Taylor Swift se las verán con Shawn Mendes y Miley Cyrus por el premio a Mejor Artista, mientras que el de figura revelación podría recaer en Ava Max, Billie Eilish, Lewis Capaldi, Lil Nas X, Lizzo o Mabel.

Cabe destacar asimismo, la puja por la Mejor Canción, con los contendientes 7 rings (Ariana Grande), Bad Guy (Billie Eilish), Old Town Road (Lil Nas X), Sunflower (Post Malone con Swae Lee) y Señorita (Shawn Mendes y Camila Cabello).

7 RINGS - ARIANA GRANDE

Rosalía solo compite por un premio más, el de Mejor Look, no así por el de Mejor Artista Español, que se dilucidará entre Amaral, Anni B Sweet, Beret, Carolina Durante y Lola Índigo.

Las votaciones están ya abiertas en la web oficial de los EMAs desde hoy hasta el 2 de noviembre a última hora.