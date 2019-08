Taylor Swift y You need to calm down ganan el MTV VMA 2019

La cantante estadounidense Taylor Swift se llevó este lunes el premio MTV Video Music Award (VMA) al mejor videoclip del año, gracias a su canción You Need to Calm Down, en una gala celebrada en el estadio Prudential Center, de Newark (Nueva Jersey, EEUU).

La intérprete recogió el premio al mejor video musical del año con lágrimas en los ojos y agradeció a sus seguidores el apoyo.

"Solo quiero decir que este es un premio votado por los fans. Solo quiero decir gracias a mis seguidores porque en este video se defienden varios asuntos", dijo la artista, en referencia al apoyo por la igualdad de género que hace el tema.

You Need to Calm Down - video

Swift, que se llevó también el galardón a Video para bien -que premia a aquellos con causas benéficas-, subrayó la necesidad de que todos los ciudadanos sean "tratados igualmente ante la ley" e insistió en una petición en línea donde recogen firmas para que se apruebe la "Ley de Igualdad".

"Todavía hay una petición a favor de la Ley de Igualdad que, básicamente, dice que todos merecemos los mismos derechos ante la ley", dijo la artista, rodeada de un grupo de activistas LGTBI que, anteriormente, habían actuado con ella en la apertura del espectáculo.

Vestida con una llamativa chaqueta de colores y unas botas de talle alto por encima de las rodillas, Swift puso en valor a sus acompañantes por "haber vivido sus vidas auténticamente".

También lanzó una pulla al presidente estadounidense, Donald Trump, al sugerir que el medio millón de firmas en su petición era un número cinco veces superior al necesario para conseguir una respuesta.

Taylor Swift se encargó de abrir la ceremonia en el estadio de Nueva Jersey con dos de los temas de su nuevo disco, a la venta desde la semana pasada: You Need To Calm Down y Lover.

Durante la apertura, llevó incluso la defensa de dicha ley a las pantallas de su espectáculo, que mostraron a todo el público las palabras Equality Act.