Argentina sigue enviando facturas por peaje cobrado en la hidrovía

“Continuamos recibiendo facturas. Las estamos rechazando bajo protesta y algunos abonándolas bajo protesta. Hay empresas que están iniciando las acciones legales en Argentina”, manifestó Dos Santos. Añadió que existen contratos de transporte que no permiten al cliente recuperar el costo del peaje, “lo cual es un verdadero problema”. “Por ejemplo el transporte de combustible a Petropar”, señaló.

Al mismo tiempo, el presidente del Cafym advirtió que al rechazar las facturas existe el riesgo de interdicción de las embarcaciones.

Por otro lado, en lo que se refiere al acuerdo de navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, recordó que debía haber reunión ordinaria de la comisión del acuerdo este mes, pero la sesión fue postergada por petición argentina. “Argentina solicitó aplazarla a mayo y también solicitó que los grupos técnicos de trabajo no se reúnan como es habitual y solamente se tenga la reunión a nivel político”, relató Dos Santos.

Dilación. En efecto, el vecino país solicitó postergar la sesión de la comisión del acuerdo de la hidrovía Paraguay - Paraná, pero hasta ahora no respondió las consultas realizadas por la región debido a la aplicación de la medida tributaria. El viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Enrique Franco, había indicado que Argentina solicitó la postergación de la próxima reunión de la comisión.

En la sesión del comité anunciada en principio para este mes, Argentina debía responder las consultas de la región en relación con el peaje. Sin embargo, el país vecino pidió que la reunión sea en mayo, dilatando así el tratamiento del asunto. Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay remitieron el mes pasado la nota de reclamo a la Argentina. Franco había recordado que en enero, cuando se reunió por última vez la comisión del acuerdo, los países de la región –a excepción de Argentina, por supuesto– ya estaban de acuerdo en la protesta.

Al mismo tiempo, el viceministro informó que Argentina nada respondió en relación con el pedido de postergar la aplicación de la medida mientras no se resuelva en la comisión del acuerdo. “Todavía no tenemos respuestas claras. Hubo una nota conjunta con los socios, y vino la respuesta argentina donde ellos reiteran que no quieren tratar esto en un grupo técnico, sí en la comisión del acuerdo. Están dispuestos a responder las consultas que les hicimos”, explicó el embajador.



Aguardan la sesión de la comisión del acuerdo

Juan Carlos Muñoz, también del Cafym, reiteró que aguardan la próxima reunión de la comisión del acuerdo de navegabilidad de la hidrovía. “Creo que va a ser el 18 o 19, en donde la Comisión del Acuerdo tiene una cantidad de puntos a tratar, entre ellos el tema del peaje y la posición de los cuatro países se mantiene, de no pagar”, declaró.

Con respecto a las facturas indicó que la información es que no se han pagado todavía. “Las reuniones oficialmente van a continuar en mayo. Y con respecto a los reclamos judiciales, justamente el Centro de Armadores está haciendo un relevamiento con sus asociados, para saber cuál es la situación. Se pidió un reporte a todos los asociados”, manifestó el naviero.