Argentina: Hasta ayer no hubo ningún paraguayo contagiado

“Hasta hoy no tuvimos un solo compatriota contagiado”, respondió ayer el embajador de Paraguay en la Argentina, Julio César Vera Cáceres. Explicó que la Embajada y las 14 sedes consulares que tiene el país en la Argentina se encuentran cerradas, pero que esto no significa que no estén atendiendo los requerimientos de los connacionales vía telefónica y por WhatsApp.