Arévalo se adelanta e inscribe candidatura

El senador pidió que el presidente no se inmiscuya en la campaña. “Una sugerencia o recomendación al presidente sería mejor que quede prescindente de estas elecciones municipales. Déjennos que bajemos a la cancha y compitamos todos los que nos sentimos capaces de ir tras Asunción”, expresó.

Destacó que no solo Abdo Benítez se inmiscuye, sino que otros líderes de movimientos, como Horacio Cartes, quien respalda la candidatura del intendente actual Óscar Nenecho Rodríguez

“No es sano para nada las injerencias, presiones o conspiraciones. Asunción necesita resucitar, sanar: Ya fue y es bastante abusada y vapuleada por sus intendentes anteriores y el actual”, destacó.

“Los asuncenos merecemos un intendente que no robe, que sea auténtico, que no sea tramposo, que no sea traicionero, que conozca la institución. Y que –sobre todo– ame la capital para reconvertirla”, aseveró.

Por otro lado, hoy se sabrá si los demás integrantes de la mesa negociadora se presentarán como candidatos a concejales, seguirán adelante con sus candidaturas o acuerdan para llegar al Congreso en el 2023.