Arde La Toldería

Emlio Daher, presidente de Guaraní, descargó su malestar en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, tras el pésimo inicio de torneo de su equipo, ubicado penúltimo con 5 puntos con una victoria, dos empates y tres derrotas.

“Estamos disconformes con este momento y le hicimos saber al plantel y al cuerpo técnico. Exigimos resultados. Hay jugadores que no están pasando por su mejor momento y no están rindiendo en la cancha. El rendimiento es muy insuficiente”, criticó Daher. Además fue claro que el cargo de Fernando Jubero no es algo eterno: “Yo como presidente si no tengo respuesta de mi equipo directivo me voy. Necesitamos resultados para eso contratamos un cuerpo técnico. No hay un club que tenga técnicos eternos, todos más temprano o tarde cumplen un ciclo”.