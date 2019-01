Arbovirosis: Salud registra 1.014 casos sospechosos y confirma 8

Pese a que la cifra de notificaciones de casos febriles está muy por debajo en comparación a la situación epidemiológica del 2018 con 7.000 registros semanales, el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, pide no bajar la guardia en la eliminación de criaderos del vector transmisor de la enfermedad.

No se descarta que para finales del mes de febrero los casos se disparen y esto incremente el riesgo de una epidemia. “Están aumentando el número de notificaciones pero es tres veces menor que los confirmados antes, estamos hablando de una diferencia importante, eso no quiere decir que en esta temporada no vamos a tener epidemia, sino que simplemente esté retrasado sino que la curva aumente a finales de febrero o por cuestiones epidemiológicas los serotipos que estuvieron circulando antes no entren en circulación”, señaló el doctor Sequera.

En una semana, las notificaciones aumentaron en 380. Los datos anteriores acumulados eran de 634 casos febriles. El promedio semanal se mantiene en más de 300 sospechas de las enfermedades transmitidas por vectores. Una cifra muy por debajo con relación al año pasado.

CASOS. Los casos confirmados de dengue corresponden a Central, Alto Paraná y Paraguarí. “El 40% de las notificaciones se concentran en Central y el serotipo es el DEN-1, el que estuvo circulando el año pasado”.

Los enfermos de chikungunya corresponden a Central y Paraguarí.

Los índices de infestación larvaria se mantienen por encima de lo recomendado. Asunción y Central tiene 11% que significa que 11 de cada 100 viviendas tienen criaderos. La cifra más alta corresponde a la ciudad de Luque con 20%, le sigue Villa Elisa con 17%, y Mariano Roque Alonso y Ñemby con 13%.

“El índice de infestación (larvaria) es el porcentaje de viviendas con presencia de larvas de mosquitos Aedes aegypti. Lo recomendado es tener menos de 1%, estamos alerta”, explicó el licenciado Édgar Sanabria, jefe del Programa Nacional de Control Vectorial del Dengue del Senepa. Pidió eliminar todos los criaderos de mosquitos.