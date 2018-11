Apuntan al juego determinante

“Nosotros tenemos una manera de juego que no la vamos a modificar, pues por eso estamos hoy por hoy acá (punteros). Vamos a tratar de ser protagonistas y adueñarnos del balón, como lo intentamos hacer en cada juego”, manifestó el entrenador franjeado Daniel Garnero, con respecto al juego de mañana ante el clásico rival.

En cuanto al equipo, el DT confirmó a Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Juan Patiño, José Leguizamón e Iván Torres; Hugo Quintana, Richard Sánchez, Richard Ortiz y William Mendieta; Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. “Un equipo consolidado en base a rendimiento y aparte tenemos mucha gente con un nivel muy alto esperando su oportunidad”.

son diferentes. “Estos partidos son todos muy diferentes. No importa cómo lleguen uno u otro. Pero creo que nosotros llegamos bien y eso nos da una confianza mayor”, expresó el entrenador.

Consultado si está pendiente al rival y su una victoria sentenciaría el torneo, el adiestrador franjeado comentó: “Nos interesa lo que pone el rival, pero me enfoco más a lo que me compete. Va a ser muy importante, pero no creo aún que se defina el campeonato porque aún van a quedar varias fechas por jugarse”.