Apuesta a seguir con el plan

Juan José Zapag, presidente actual de Cerro Porteño, en comunicación con FALG, por Monumental 1080 AM, se refirió al presente azulgrana y sus expectativas de cara al futuro.

“Para mí ahora lo más importante es el proyecto (Fernando) Jubero, que termine los dos años. Me transmite mucha seguridad, él sabe qué hace varios años ya lo habíamos buscado. Cuando dejó Libertad intentamos traerlo, pero fue a su país a someterse a cirugía”, expresó.

Sobre el funcionamiento y rendimiento desde que lo tomó el español, dijo: “Cerro es un equipo que maneja bien el balón, que no juega a los pelotazos. El equipo crea muchas situaciones, como dijo Jubero, me preocuparía si no creamos situaciones”. “Estamos recuperando jugadores de mucha jerarquía, se están viendo cambios y eso es bueno.Topo Cáceres, se recuperó y es influyente, Haedo Valdez, está teniendo gran tarea en los últimos juegos”, agregó.

últimos meses. “Por mi parte me voy con el deber cumplido, con el trabajo de muchos años, pero sigo siendo el presidente y me voy a abocar a este campeonato. Quiero dejar a Cerro campeón y en la fase de grupos de Libertadores”, aseveró Zapag.

“A pedido mío, Blas Reguera accedió a tomar las riendas del departamento de fútbol y el año que viene se encargaría de las Formativas también”, comentó el hasta ahora titular de Cerro.

Agradece el gesto

“Muy contento por el detalle de Fernando Jubero, también fue fuerte ver el video que me prepararon en el estadio”, comentó Santiago Salcedo, delantero de Capiatá y quien está a un gol de ser el máximo artillero del fútbol paraguayo. El DT de Cerro le obsequió una camiseta del Azulgrana con el N° 127 (cantidad de goles convertidos). No obstante, el delantero lamentó el no empatar el partido y espera que ante el Inde se les dé la victoria. “Si puedo marcar, mejor”, culminó.