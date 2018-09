Apuesta a la misma base

“A Cerro solo volvería para ser el presidente”

Óscar Franco, ex directivo de Cerro, que integró varias comisiones directivas, en periodos diferentes y ocupó cargos de relevancia, como el de director del Departamento de Fútbol, en reunión con Raúl Zapag, recibió el ofrecimiento para ser uno de los vicepresidentes del oficialismo, pero no aceptó.Al Extra de FALG por la 1080 AM, dijo: “Ya hice toda mi conscripción en Cerro. Como dirigente de segunda línea no quiero volver”. “A Cerro solo volvería para ser el presidente”, dijo. “Ser presidente de Cerro implica una enorme responsabilidad y ahora no tengo la capacidad financiera para tomar la presidencia. Puedo ser colaborador”, agregó.