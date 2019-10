APT emite aclaración sobre G1

Referente a la publicación del domingo 13 pasado, “Se definió el título del G1 nacional de tenis”, la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) envió un comunicado, que se transcribe a continuación.

“Haciendo uso de su derecho a réplica, la APT aclara que el árbitro general del torneo de Rakiura G1, Daniel Lugo Llamosas, de cuya idoneidad y versación dan testimonio no solo esta asociación sino los más importantes entes internacionales en los cuales ha actuado con reconocida y valorada experiencia, cumplió exactamente el protocolo de rutina para el armado de la programación de las tres finales del jueves 3 pasado en Rakiura. Al no contarse con tres árbitros que dirijan las definiciones de 21D, 14V y 14D, avisó a las 14.00 (con cuatro horas de antelación) a los involucrados del adelanto de horario inicialmente establecido, aceptando las partes en cuestión dicho anticipo de una hora. Posteriormente, la madre de Thamna Díaz informó que no podía llegar a las 18.00 debido a un examen. Se les concedió media hora más, con lo que todos estuvieron de acuerdo. “Con el único afán de deslindar responsabilidades, la APT formula esta aclaración en honor al esfuerzo que hacemos en la entidad por la transparencia y honestidad de nuestros actos y sobre todo para no demeritar a la campeona del torneo, ya que defendemos siempre el fair play”.