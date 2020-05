Apple y Paramount se alían en Killers of the Flower Moon de Scorsese

Apple y Paramount acuerdan abordar conjuntamente la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

En principio, Killers of the Flower Moon iba a ser un título solo de Paramount pero el alto presupuesto que se baraja para esta cinta, situado entre los USD 180 y 200 millones, animó al estudio a buscar un socio para este proyecto.

Tras su entrada en el "streaming" con Apple TV+, Apple se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine.

Por ejemplo, el gigante de la manzana compró la pasada semana la cinta Greyhound, que protagonizó y escribió Tom Hanks, para que se estrene directamente en Apple TV+ en lugar de pasar antes por las salas.

La trama de Killers of the Flower Moon se desarrolla en Oklahoma (EEUU) durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.

Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI asumió la investigación del caso sin esperar la conspiración a la que se iban a enfrentar.

El proyecto está basado en el libro homónimo escrito por David Grann.

"Cuando leí el libro de David, comencé a visualizarlo de inmediato: la gente, los escenarios, la acción... Sabía que tenía que convertirlo en una película", dijo Scorsese en octubre de 2018 al anunciar el rodaje.

"Estoy entusiasmado por llevar esta perturbadora historia estadounidense a la gran pantalla", agregó.

Martin Scorsese y De Niro forman una de las parejas más emblemáticas y del cine y dejaron su firma en cintas como Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Casino (1995) o la muy reciente The Irishman (2019).

Por su parte, DiCaprio y Scorsese trabajaron a cuatro manos en largometrajes como Gangs of New York (2002), The Departed (2006) o The Wolf of Wall Street (2013).

Killers of the Flower Moon tampoco sería la primera vez que De Niro y DiCaprio comparten créditos en una película, ya que ambos participaron en This Boy's Life (1993) y Marvin's Room (1996).