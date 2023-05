Aportó 29 años, pero debe adquirir prótesis para cirugía   

Pero, aquí la historia adquiere el drama cotidiano de lo que se vive en el seguro social a nivel nacional. Desde el IPS le comunicaron que, pese a ser aportante titular y con 29 años de aportes, la institución no dispone de la prótesis.

Tras estar internado por un periodo breve en el Hospital Regional, los médicos le dieron el alta hospitalaria para que repose en su casa, ubicada en el Km 10 Acaray, contó su hija Eliana Giménez.

El paciente –con fractura en el hombro– reposa actualmente en su casa, mientras la familia intenta hacer malabares para comprar la prótesis, lamentó su hija.

“El IPS no tiene nada. Hasta jeringa nos mandó comprar. Ahí ya te digo todo. Nos dijeron que no tienen esa prótesis. Que se tiene que comprar sí o sí. No creo que solucionen. Nosotros estamos a full recaudando para mi papá, que ya tiene que operarse. Le mandaron a su casa hasta conseguir la prótesis”, contó Eliana.

Pese a que el aportante titular tiene 29 años de aportes debe buscar una manera de financiar la compra del dispositivo médico. La familia está haciendo una rifa para comprar el insumo que tiene un costo promedio de G. 9 millones.

César Giménez sufrió el accidente y fue abandonado a su suerte, contó su hija. Ahora está de reposo y sufre por los dolores. Para juntar los fondos, la familia organiza una rifa con varios premios. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse con Eliana Giménez al (0975) 839-685.

En el país de las vaquitas y las rifas, y de un IPS sin insumos ni medicamentos, la familia de César Giménez deberá nuevamente recurrir a la solidaridad para garantizar el acceso a una cirugía.

DENUNCIAS. En el Instituto de Previsión Social persiste la carestía de medicamentos e insumos básicos, según las constantes denuncias de los asegurados en redes sociales.

Ni suero, ni analgésico, ni insumos para las muestras de laboratorio, ni para tratar la hipertensión son algunos de los ítems faltantes en las farmacias de los hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS), según las reiteradas denuncias de los asegurados en las redes sociales.

El desabastecimiento –según las denuncias– es una situación que persiste desde hace meses. El panorama implica que los aportantes deben comprar los medicamentos para tratar alguna enfermedad crónica o estacional.

O, en caso de requerir una cirugía o una quimioterapia, el paciente debe adquirir todos los insumos que van desde suero hasta bisturí, incluso hilos, según las quejas en las redes sociales.

Desde el seguro social –pese a las insistencias al Departamento de Prensa– no informan sobre las causas del desabastecimiento.