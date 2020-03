Apesa pide auxilio ante caída de venta

El titular del gremio, Alejandro Guggiari, dijo a ÚH que la mayoría de las 2.500 estaciones de servicio son operadas por pequeños empresarios que, a su vez, emplean a un mínimo de cinco personas.

Comentó que hace diez días que prácticamente no está funcionando el turno nocturno, debido a las dificultades para que lleguen los trabajadores a los servicentros. “Tienen miedo de venir. Estamos haciendo un gran esfuerzo y tiene que haber apertura del Gobierno por atender la situación de cada sector. Cada uno tiene su problema particular. El nuestro es que compramos combustibles, emitimos cheques pero la venta cae 50% y ese cheque si no cubrís automáticamente al otro día ya no recibís combustible y no tenés tampoco para pagar al personal”, precisó.

Apuntó que el sector ahora necesita que se vea la posibilidad de poder exonerar el aporte al IPS, que se pague directamente por el sueldo mínimo y no por lo que está ganando la persona y no dejarle sin el servicio. “Ahora tenemos que hacer horario rotativo porque no da poder pagar el treinta por ciento nocturno debido a que no hay venta”, explicó.

Guggiari consideró que desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Ministerio del Trabajo se debería empezar a buscar cómo ayudar a cada sector en particular, a partir de cómo le está afectando esta situación.

“Yo entiendo que a todos nos afecta, pero cada uno tiene su particularidad y realidad”, enfatizó.

Por último, dijo que el lunes van a presentar una solicitud al Ministerio del Trabajo para implementar las medidas.