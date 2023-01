Aparecen primeros afectados por el impasse jurídico entre MEC y Cones

El MEC rechazó, de momento, registrar los diplomas de los egresados de esa oferta académica, debido a que fue incluida recientemente al catastro de ofertas académicas por resolución de la terna que integra el Consejo Ejecutivo del Cones, cuyo mandato ha fenecido y no es reconocido como legal y legítima por la cartera estatal de Educación.

La Dra. María Liz García de Arnold, rectora de la UMA, requirió al Cones conformar un “gabinete de crisis” para que se destrabe esta situación, cuyo alcance iría más allá de esa universidad y puede afectar a todas las instituciones del sector que tienen carreras que aún no fueron catastradas.

“Acá no es importante el número de alumnos afectados, basta que un alumno ya se vea afectado. Pero, no pueden darle esta inseguridad a los estudiantes porque hablo de todos los estudiantes paraguayos”, sostuvo al recalcar que “esos egresados ya no pudieron participar en los concursos públicos de oposición porque no tienen el registro de sus títulos”.

En palabras de la rectora de UMA, existe un “caos jurídico que ya es bochornoso y sine die (sin fecha de término)”.

Señaló que los distintos pedidos de las instituciones educativas, y no solo de catastro de carreras, sino de creación de sedes, filiales, reconocimiento de títulos del extranjero, etc., se verán afectadas.

En estudio. El director de Gabinete del MEC, Dr. Gustavo Rodas, explicó que en el transcurso de esta semana se tendrá un dictamen por parte de la asesoría jurídica ministerial; a saber si registran o no los diplomas rechazados, en virtud a que en ocasiones anteriores hicieron lo propio con cohortes de egresados de la carrera afectada.

“La UMA ingresó un documento solicitando el registro de unos títulos, cuya carrera fue catastrada con una resolución de este Consejo con mandato vencido. Eso pasó ahora a la Asesoría Jurídica porque la carrera ya fue habilitada hace varios años y ellos ya tienen cohortes de egresados. Lo que ahora se hizo fue formalizar el catastro que es el registro nacional de carreras que no tiene nada que ver con la habilitación”, dijo.

“Ahora mismo no tiene autorización de registro, pero está siendo sometido a estudio por justamente la temporalidad de la habilitación de la carrera que fue legal y que fue realizado bajo otras leyes y ahora lo que se hace es el catastro”, completó.

En esencia, refirió que lo que el MEC hace es no registrar títulos de carreras que han sido habilitadas con resoluciones de este Consejo Ejecutivo con mandato vencido. “Por eso hay un estudio que se tiene que hacer, en particular, con lo sucedido con la Universidad Metropolitana. De momento, no tiene autorización de registro, pero se está analizando la situación en particular”, cerró.