Anuncian que Puente de la Amistad aún no se abrirá

“La apertura de frontera no veo en un futuro tan inmediato, pero tampoco veo que esté muy lejos”, comentó ayer el ministro durante su visita a Ciudad del Este, Presidente Franco y Los Cedrales, donde habilitó camas de UTI y unidades de salud familiar.

Refirió que es importante, pero que las autoridades municipales, de ambos municipios, junto al sector privado de la salud pública tengan listo un protocolo sanitario a ser aplicado. Comentó que habló del tema con el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken.

“Justamente estábamos conversando con el gobernador de lo importante de establecer una mesa de trabajo con los intendentes (de ambas ciudades fronterizas) de modo a que tengamos todo armonizada las medidas sanitarias, iguales de uno de otro lado, entonces cuando el momento adecuado llegue, vamos a estar ya listo para poder abrir lo más rápido posible”.

AGLOMERACIÓN

Con relación a la aglomeración de personas que se da en manifestaciones constantes en Ciudad del Este, en reclamo de mayor presencia del Estado debido a la crisis económica provocada por el cierre del puente a raíz de la pandemia del coronavirus, el ministro Mazzoleni dijo que es una situación que siempre preocupa.

“Yo creo que las críticas, las manifestaciones, es parte de la democracia, es muy saludable, lo que no tiene que haber, por más que nosotros critiquemos a una autoridad o tengamos nuestras reivindicaciones, no nos puede hacer olvidar que al final del día al virus no le interesa si tu lucha es real o no, si tu crítica es válida o no”, acotó.

Insistió en que al virus no le importa clases sociales. “Le va a contagiar al que no se cuida, ese es el mensaje, todos tenemos que cuidarnos para poder vivir en democracia, tenemos que tener un espíritu de vida saludable a partir de acá. La vida va a cambiar para siempre”.

Plan

Un proyecto de protocolo ya está listo y en breve será presentado a las autoridades sanitarias de ambos países. Se trata de un trabajo desarrollado por el Comité de Crisis de Frontera que aglutina al sector público y privado de ambas ciudades, sumando en total 25 instituciones.

El protocolo de Salud binacional para la recuperación económica de la región trinacional se dará a conocer al público cuando concluya su procesamiento en los gobiernos de Brasil y Paraguay. Tanto Foz como Ciudad del Este, tiene alta dependencia una de otra económicamente. El turismo de compra es el pulmón de la económica de los más de 4 mil comercios que se concentra en el microcentro y mueve a unas 100 mil personas diariamente, entre funcionarios, empresarios, mesiteros, casilleros, mototaxistas, taxistas y transporte alternativo.

Según empresarios organizados en diferentes gremios comerciales, se estima que más de 20 mil personas perdieron su empleo desde el 18 de marzo pasado cuando se procedió al cierre del puente. Pero datos oficiales de la oficina Regional de Trabajo hablan de 7 mil.

La crisis económica generada por el coronavirus no tiene antecedentes y empresarios estiman, que aún con el puente abierto, llevará tiempo recuperar el volumen de transacciones comerciales normales estimado en unos USD 500 millones mensuales. WF