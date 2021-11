Anuncian inmunización masiva en colegios, sin avisar a directores

Este ambicioso plan de inmunización anti-Covid se realizará de forma tardía, ya que muchas instituciones educativas despidieron –en la reciente semana– a las clases presenciales, muy a pesar de que el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) indica que las clases van hasta el 30 de noviembre.

Desde el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas Oficiales del Paraguay aplauden que se pretenda vacunar a los estudiantes en las aulas, pero, según confirmaron, nada se coordinó de antemano con los padres ni directores de colegios para poder llevarla a cabo.

“La verdad es que el calendario escolar dice hasta el 30 de noviembre que deben asistir a las escuelas y colegios públicos, pero la mayoría de las escuelas y colegios ya hoy (por ayer) cierran el proceso de enseñanza y aprendizaje, exámenes y demás. La próxima semana se trabaja sobre temas de notas y algunos se van al colegio, llamémosle para retroalimentación, pero vos sabés que se van a jugar, etc.”, indicó Miguel Marecos, presidente del gremio, al manifestar que igual acompañarán este proceso, aunque opina que “se hubiese hecho 15 días antes”.

“En el fondo, la intención está bien, solo que en términos de tiempo y realidad hay que ver el alcance que tiene, si va a resultar o no. Pero de que es importante que se vacunen, es importante porque el próximo año queremos sí o sí vuelta a clases presenciales al 100%”, sostuvo.

Convencer a padres

Para Marecos, el tema de vacunar a los estudiantes no pasa por habilitar la inoculación en las aulas, sino por concienciar a los padres para que asistan a las escuelas. “Muchos dan excusas de que trabajan, de que no pueden, de que hay mucha burocracia por parte del Ministerio de Salud, etc. Ojalá que salga todo bien, pero no veo que tenga mucha efectividad este año. Encima se habla de que el lunes va a empezar y cómo se va a planificar en dos días. Imposible es”, sostuvo.

Y refiere que hay 9.500 instituciones educativas y no se puede un día para otro armar todo”.

Sobre si hubo planificación previa con ellos, Marecos dijo que no. “Es solamente una expresión de deseo (lo de Mario Abdo). Como siempre hacen golpes mediáticos y después la realidad es otra. Tenemos dos días para organizar y nadie recibió ningún cronograma, nada absolutamente”, reveló al añadir que “se hubiesen aprovechado las colaciones del noveno grado y del tercero de la Media”, en los que con seguridad asistirán los padres junto a sus hijos.

A juicio de Marecos es clave, para que resulte este tipo de vacunación, poner especial énfasis en la organización y ver cómo llegar a los padres de los alumnos que se pretende vacunar. “Por más de que el calendario escolar diga que las clases van hasta el 30 de noviembre, muchas escuelas y colegios ya hoy (por ayer) hicieron su despedida. Por eso no se ajusta a la realidad. Es solo una expresión de deseo; no creo que se vacunen más de 20 mil estudiantes”, insistió.

Considera, por lo tanto, que la inmunización en el aula no se debe encarar de la manera en que piensa. Relata que ya realizaron campañas a favor de una vacunación en los colegios y notaron que de diez padres en un aula, dos o tres aparecían para acompañar a sus hijos al vacunatorio.

“Falta una concienciación a los padres; primero que hay mucha desidia por parte de ellos y también excusas. Los que realmente se quieren vacunar son dos o tres, cuyos padres les acompañarán”, remató.