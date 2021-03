Anulan condenas de Lula, quien puede volver a candidatarse

El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) recuperó sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones de 2022 después de que el juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, anuló el lunes las condenas a prisión que pesaban en su contra.

Fachin dictó un habeas corpus mediante el cual anuló cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, cuyo titular, el ahora ex ministro Sergio Moro, no tenía “competencia jurídica” para analizar esos casos.

El magistrado, responsable en la máxima corte de la operación anticorrupción Lava Jato, determinó que los procesos sean ahora reiniciados y juzgados por tribunales federales en Brasilia, que decidirán sobre el curso de cada uno de los casos.

PROCESOS. La decisión afecta a procesos referidos a un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulista de Atibaia; a una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el ex mandatario, y otra sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht. El ex sindicalista, cuyas penas de prisión sumaban 25 años tras ser condenado en dos de los procesos, llegó a pasar 580 días en prisión, pero fue liberado después de que el Supremo decidió que un condenado solo puede ir a la cárcel una vez agotados los recursos en todas las instancias, lo que no es el caso de Lula.

Ahora, en su más reciente decisión, Fachin consideró que los casos en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de constructoras implicadas en el escándalo de la Lava Jato no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos.

La defensa de Lula afirmó que la anulación de las condenas refleja el “reconocimiento” de que siempre estuvieron “correctos en esa larga batalla judicial”. El habeas corpus dictado por Fachin permite a Lula recuperar sus derechos políticos y le cede el paso para una eventual candidatura en las presidenciales de 2022, siempre y cuando la decisión del magistrado sea mantenida y el ex mandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces. EFE