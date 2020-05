Antony Silva habló del mal momento que pasó en Huracán

Enero fue el único mes que cobró el portero ex Cerro Porteño, durante todo el año el club Huracán argentino y por ese motivo el mismo manifestó: “Solicité la liberación de mi pase por el incumplimiento de contrato unilateral, el concepto sería falta de pago. En este momento está a mano del abogado, intentamos negociar en varias ocasiones y no se pudo”, señaló en comunicación con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Consultado si está en conocimiento de las declaraciones del presidente del club, expresó que “hizo una conferencia de prensa por medio virtual (Zoom), donde manifestó la disconformidad con los jugadores que están accionando contra Huracán”, y añadió que “fuimos 32 jugadores que habíamos enviado carta de requerimiento para el pago de nuestros salarios. Pero solo se cumplió algunos, con los más jóvenes, los de la cantera” refirió y continuó comentando que “en total 14 jugadores no recibimos absolutamente nada, los llamados mayores. Algo teníamos que hacer para cobrar”, destacó. Fue consultado además si fue tentado por algún club en particular. “La prioridad es la liberación del pase, está en proceso. En verdad todavía no tengo hablado con ningún club, estoy esperando que se abra el mercado y ver qué posibilidad surja”, expresó el portero de la Selección Nacional. Antony Silva, fichó con el Globo en enero de 2019, su contrato vencía en junio de 2020, su compañero fue el compatriota Saúl Salcedo.