Antiinflamatorio contra dengue puede generar efectos adversos

Los antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenaco y aspirina están contraindicados para el dengue porque su efecto adverso incrementa el riesgo de sangrados. Por ello, es clave que ante la aparición de signos de alarma se recurra a un centro médico y evitar la automedicación. Así lo indica el doctor Hernán Rodríguez, de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública.

Recuerda tener siempre presente los signos de alarma como el dolor abdominal, náuseas y vómitos. “Son signos que generalmente no se le da importancia o se le atribuye a cualquier otra situación y se pierde tiempo, eso es lo que no se puede hacer. Es urgente ir a un centro médico para buscar un diagnóstico”. NUEVA CIRCULACIÓN El mayor porcentaje de casos sigue concentrándose en el área Metropolitana. Central y Capital refieren circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4, con predominio de este último, según el reporte de la cartera sanitaria. “Una persona que tuvo un serotipo ya queda protegida de por vida para ese caso. Sin embargo, la particularidad del serotipo DEN-4 es que nunca hasta ahora produjo una epidemia en el país, entonces gran parte de la población está susceptible. Y como si fuera poco, el riesgo de que se desarrolle un cuadro grave aumenta en aquellos pacientes que vuelven a padecer el dengue”, sostiene el doctor. CUADROS GRAVES En los casos de cuadros de mayor complejidad, Rodríguez explica que la sangre tiene un componente denominado plasma. Cuando un dengue se complica, el plasma sale de la circulación sanguínea y el volumen de sangre circulante disminuye y pone en riesgo la vida. “La persona puede entrar en un estado que se llama shock hipovolémico, por eso el dolor abdominal, náuseas y vómitos nos indican que se puede estar en esa situación porque el plasma que sale de la circulación se acumula en el abdomen y genera dolor”. Por este motivo –agrega– el tratamiento principal es la administración de líquidos porque con la hidratación el volumen de sangre se mantiene. INFORME Desde el inicio del periodo epidémico (octubre 2019) a la fecha, suman 1.176 los afectados por el virus. Hasta el momento no se registran fallecidos, según el informe epidemiológico oficial de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Los departamentos de Cordillera, Paraguarí, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón registran circulación solo de DEN-4. El serotipo DEN-2 circula en Ñeembucú, Amambay y Alto Paraná. Mientras que se verifica circulación de ambos serotipos, además de Asunción y Central, en Concepción, Canindeyú y San Pedro Sur. El reporte señala que, en las últimas cuatro semanas, en Asunción se aglutina el 41% de los casos de dengue. Unos 26 barrios reportan DEN-4. En el Departamento Central, los casos están dispersos en 15 distritos. La circulación de DEN-4 se localiza en Lambaré, Ñemby, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa, San Lorenzo, Limpio, San Antonio, Areguá, Itá, J. Augusto Saldívar, Villeta, Itauguá. En tanto que las ciudades de Mariano Roque Alonso y Capiatá reflejan cocirculación del DEN-2 y DEN-4. El Ministerio de Salud recomienda además que ante el primer síntoma de fiebre, cefalea, dolor detrás de los ojos, dolores corporales, erupciones en la piel (exantema) y decaimiento se acuda al servicio de salud más cercano. Advierte que si se posterga la consulta, puede empeorar súbitamente y manifestar signos de alarma, entre las que figura dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, incluso con sangre, respiración acelerada, sangrado de encías y fatiga, poniéndolo en riesgo de muerte.



