Anticorrupción investiga compra de mascarillas que hizo la Dinac

“La Senac inicia diligencias investigativas a fin de esclarecer los hechos en el marco de las medidas de control implementadas sobre la administración y utilización de los recursos destinados al combate de la pandemia del coronavirus (Covid-19)”, comunicó la institución sobre el proceso que se realizó por la vía de la excepción por un total de G. 119.960.000.

El presidente de la Dinac, Édgar Melgarejo, defiende la adjudicación argumentando que la empresa Proyecto Global SA cumplió con todos los requisitos legales. “El precio está determinado por la posibilidad de que nos entreguen inmediatamente y cumpliendo los requisitos exigidos”, dijo sobre el monto que se le pagó.

Mostró las 10 cajas grandes con 400 unidades y comparó con las mascarillas comunes que cuestan G. 3.000. En este caso se trata de un producto de mayor calidad, de clase PFF2 S, que, sin embargo, según el Ministerio de Salud, su precio referencial es de G. 15.000 cada una.

Acerca de la investigación que decidió encarar el Gobierno, Melgarejo dijo que pretende presentar hoy un informe pormenorizado a la Contraloría General de la República y a Contrataciones Públicas, al ser los órganos de control de los procesos previos y posteriores a las adjudicaciones.

“Nosotros hasta ayer estábamos luchando contra un medio anárquico y tiránico que son las redes sociales, hoy preferimos someternos a la justicia, porque confiamos en la justicia y en los procesos administrativos antes que debatir contra miles personas que lo único que hacen es un análisis muy superficiales sobre cada una de las cuestiones”, comentó sobre las diligencias a las que se expone.

Sobre la denuncia de que la empresa tendría una cuenta bancaria suspendida desde hace tres años, dijo que en este caso la Dinac no revisa las cuestiones financieras de fondo de los oferentes, porque ellos firman una declaración jurada. Insistió en que demostrará que la institución cumplió el proceso legal al comprar buenos productos y en tiempos oportunos, en respuesta a la emergencia sanitaria.

“Aquí no hay cauciones, no hay anticipos, aquí es una compra spot, es una compra que se hace de forma inmediata con entrega inmediata. Acá no hay ni anticipo, ni póliza de seguros, directamente se convoca, se adjudica, se entrega y se paga, acá no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna manipulación de la empresa”, agregó.