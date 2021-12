Ante tercera ola, gremios insisten en reforzar salas de contingencia

Para el doctor Edilberto Rivarola, titular de la Asociación Médica del IPS (Amips), es necesario aprender la lección de la necesidad de ampliación de las cantidades de camas y que se equipen con ventilación mecánica para asegurar la internación de pacientes con Covid-19. “Lo que no aprendimos todavía es a prever la infraestructura que necesitamos. No hemos tenido, si mal no recuerdo, más de 1.200 camas y eso fue absolutamente insuficiente. A raíz de eso hemos tenido la pérdida de miles de compatriotas. Te aseguro que si hubiese tenido 3.000 unidades de ventilación mecánica en todo el país en las redes públicas y privadas, probablemente íbamos a tener menos de 10.000 fallecidos”.

El doctor Rivarola dijo que más allá de la necesidad de una unidad de cuidados intensivos, es primordial contar con más ventiladores mecánicos. “El Ministerio con mucha seriedad tiene que volver a planificar eventualmente si vamos a tener grandes números de ingresos a los hospitales por una nueva ola de contagio”. Ejemplificó que Chile contó con 7.000 camas con ventilación y Uruguay, con 2.000. “Ese es el déficit que siguen teniendo los hospitales”. El gremialista del IPS sostiene que los recursos humanos están preparados y capacitados para la contención del próximo embate en los hospitales de salud pública y del seguro social.

SALUD PÚBLICA. En cambio, el doctor Lilio Irala, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), critica la baja cobertura de vacunación y principalmente que el MSP burocratizó el mecanismo para acceder a la vacunación.

“Creo que desde el principio hubiésemos sido mucho más agresivos con la campaña de vacunación que cada vez hay mayor evidencia que puede minimizar el impacto”. En ese sentido, dijo que la escasa cobertura demuestra la gran cantidad de personas no vacunadas que copan las camas de internaciones. Añadió que el 90% de los fallecidos son personas no vacunadas. Resaltó que es importante la vacunación para la prevención.

Atendiendo al tercer embate, para el doctor Lilio Irala también es importante reforzar las contingencias. Considerando incluso la flexibilización y relajamiento de los protocolos de cuidados. “Estamos siendo testigos de un relajamiento absoluto, o una vuelta a la normalidad absoluta, aquí lo único que nos va a garantizar o minimizar el impacto de una probable tercera ola es una campaña de vacunación agresiva. Especialistas sugerían que por lo menos un 80% de la población vacunada, ya no estamos hablando de un 60% a 40%. Lo que va a traer seguridad es por lo menos un 80% de población vacunada”.

Lamentó que se hayan perdido algunas vacunas, una situación que se hubiera evitado si se liberaban las dosis más temprano, dijo. Paraguay arrastra un déficit de personal de blanco. La cantidad ideal es 25 médicos por cada 10.000 habitantes, pero en el país solo se llega a 14. Se requiere duplicar para hablar de condiciones mínimas.

El doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, expresó que se tienen más herramientas para enfrentar la tercera ola. Indicó que se están construyendo plantas de oxígeno, lo que evitará la falta de este insumo, como ocurrió durante los meses de abril a junio.



