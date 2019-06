Ante supuesta negligencia abren sumario

El lunes el doctor Alberto Navarro, especialista en Ortopedia y Traumatología Infantil, quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica del pequeño, dará su versión.

Lo mismo harán los padres del paciente, adelantó el doctor Saldívar. Reveló que la doctora Nimia Torales, del Servicio de Pediatría Infantil, ya dio su versión ayer.

El caso. El jueves Nelson Vargas, padre del menor, había denunciado a través de su cuenta de Facebook lo ocurrido en el Hospital de Trauma. Su hijo nació con pie bot y fue sometido a una intervención quirúrgica en dicho centro asistencial.

Según relató, el jueves 13 de junio el niño fue sometido a una intervención quirúrgica. Al terminar la operación, le habían colocado un yeso y lo habían derivado a una sala normal para observaciones. Sin embargo, la herida no paraba de sangrar.

Regreso. Este hecho llamó la atención de los padres y lo comunicaron a los doctores, quienes les explicaron que eso era normal. El viernes 14 el paciente recibió el alta, con el yeso ensangrentado.

Vargas siguió relatando que tenían marcada una nueva cita para el 26 de junio. Sin embargo, les preocupaba que la herida empezaba a tener fuertes olores. A raíz de esta situación resolvieron volver en la mañana del jueves pasado.

Comentó que les informaron que el doctor no iba a poder atenderles, ya que se encontraba en una cirugía. Vargas habló con el director del nosocomio y consiguió turno para las 13.00.

Al volver a esa hora, el médico les respondió que no les iba a atender porque, según dijo, no era su día. En ese momento se dio una discusión entre los padres del niño y el doctor. Finalmente se resolvió quitar el yeso. “Se le salió el hilo y tenía un olor insoportable”, describió el denunciante. A pesar de esta situación –continuó relatando–, volvieron a colocar el yeso, con la indicación de que volviera el miércoles. Según refirió en dicho posteo, incluso fueron amenazados de que si volvían a quejarse el doctor ya no operaría al niño. El doctor Alberto Navarro explicó que este tipo de procedimiento quirúrgico requiere que las heridas se dejen abiertas, para que cicatricen con el crecimiento del tejido nuevo.

El doctor Saldívar señaló que existió un problema de comunicación. El caso incluso motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo.