Ante rechazo de su ex pareja apuñaló a cuñados adolescentes

La mujer, quien fue su concubina, denunció ayer que se había escapado hace una semana del hombre porque le había golpeado varias veces, en dos años de convivencia, tiempo en que no le permitía ver a sus familiares. “Me escapé de él porque me agredía mucho. Tomaba y es adicto a la droga”, afirmó.

La fiscala Cinthia Leiva imputó a Villasanti por tentativa de homicidio con pedido de prisión preventiva contra el autor, con antecedentes por lesión grave y violencia familiar.

El ahora aprehendido afirmó que solo se defendió del grupo que le enfrentó. “Vinieron a atacarme con cuchillo los dos y yo me defendí de ellos. Ellos son karatecas”, afirmó al dar su versión. Agregó que por culpa de los familiares nunca pudieron tener paz en la relación.

Villasanti Álvarez ingresó por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, donde solo encontró al hermano adolescente, quien al no saber dónde se encontraba su hermana fue acuchillado por el hombre, según los familiares. El adolescente acusó siete heridas, una por cada vez que respondía que no sabía dónde estaba su hermana, según la fiscala.

Otro ex cuñado, de 16 años, que estaba en el balcón, tomó al hijo de 6 años de la ex concubina que presenció el acuchillamiento, y también fue herido en la mano por Villasanti Álvarez, en el momento en que trataba de huir, según su versión.

Las víctimas pidieron socorro y el agresor casi fue linchado por un grupo de vecinos, que lo alcanzó.

Villasanti logró evadirse de los vecinos y entró a la vivienda de Alice Aquino, quien llamó a la Subcomisaría 51, cuyos agentes lo detuvieron.