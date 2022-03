Ante los tres poderes labriegos critican parcialismo policial y fiscal en desalojos

El reclamo principal de los líderes labriegos fue en relación a ley Riera-Zavala.

Ernesto Benítez, en representación del sector, señaló que con esta ley los “fiscales se erigen como si fuera ellos mismos las máximas autoridades e incluso actúan como jueces”, sostuvo.

Agregó que si el procedimiento que realizan es con el fin de resguardar la “propiedad privada”, también lo deben hacer respetando el derecho de los campesinos.

Por su parte, el líder campesino, Pablo Ojeda, se expresó ante el ministro del Interior, señalándole que están ante la presencia de un posible estallido social y pidió respuestas.

“Está en riesgo nuestro país ante un posible estallido social o no manejan las autoridades, no sienten o no entienden. Acá venimos a decirles como estamos nosotros que defendemos el medio ambiente, la producción y la vivienda. Acaso los derechos son solo para los citadinos o acaso solo para la clase privilegiada”, señaló.

Por su parte, el senador Sixto Pereira informó al término que el sector se resiste a levantar su medida de fuerza hasta tanto quede sin efecto la ley Riera- Zavala.