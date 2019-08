Ante críticas, Ovelar es alejado de comisión que investigará acuerdo

Ovelar encabezaba la lista de los cinco integrantes de la Cámara Alta, pero ante las múltiples críticas porque sería parte interesada, teniendo en cuenta que su esposa Magnolia Mendoza es directora jurídica de la binacional, los senadores decidieron designar a Friedmann.

El anuncio fue hecho por el líder de bancada de Añetete en el Senado, Enrique Bacchetta. “El compañero senador Rodolfo Friedmann va a representar a la Bancada de Colorado Añetete, en la Comisión Bicameral”, decía parte del mensaje que el legislador publicó en Twitter.

Sin embargo, las críticas también apuntan a Friedmann, un fiel seguidor del presidente Mario Abdo Benítez, quien precisamente fue uno de los que lo defendió en el Senado afirmando que el acta que se firmó con Brasil jamás fue secreta, y diciendo que el caso nunca ameritó juicio político.

Detalles. Además, de Friedmann, también fueron designados para integrar la comisión el cartista Sergio Godoy; el llanista Abel González; el efrainista Eusebio Ramón Ayala; y el luguista Miguel Fulgencio Rodríguez.

Para que comience a operar, también se precisa que los diputados nombren a sus respectivos integrantes. Los de la oposición fueron los que se mantuvieron firmes para que se pueda promover la investigación antes que se desate el escándalo que derivó en la amenaza de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Otra discusión que se dio tenía que ver con que el documento tenía que pasar primero por el Congreso, y los de Añetete también alegaron que no correspondía.

el acta. La renuncia del entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira fue crucial para que el acta se instale como un tema central, y posteriormente se desató un escándalo por las revelaciones del mismo.

El punto 6 del documento, que tenía que ver con la posibilidad de que la ANDE pueda comercializar directamente la energía de Itaipú quedó eliminado tras negociaciones que desataron un escándalo. Ferreira sostuvo que esa fue su propuesta, y que los técnicos paraguayos prácticamente fueron echados de la reunión, mientras que los brasileños se quedaron.

El que estaba al frente era el ex embajador de Paraguay ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, quien en una visita al Congreso la semana pasada alegó que no podía dar detalles del acta porque no es técnico.

En medio de la crisis, Luis Castiglioni, entonces canciller, estaba de viaje en Turquía, y Marito se estaba preparando para lo mismo. Al final, el mandatario canceló su gira, y en medio de la presión finalmente hubo renuncia de los diplomáticos. También cayeron el recientemente nombrado en reemplazo de Ferreira en la ANDE, Alcides Jiménez, y José Alberto Alderete, ex director de Itaipú.



LOS INTEGRANTES

Rodolfo Friedmann. ANR-Añetete

Sergio Godoy. ANR-Cartismo

Abel González. PLRA-Llanismo

Eusebio R. Ayala. PLRA-Efrainismo

Miguel Fulgencio Rodríguez. Luguista

Ejecutivo remitió la polémica acta a senadores

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, remitió ayer a los senadores los documentos sobre los antecedentes del acta bilateral.

Una mayoría en la Cámara Alta justamente había decidido emplazar por 72 horas al Ejecutivo para que lo haga.

Además, habían emitido un pronunciamiento de repudio a todo lo actuado y la conformación de una comisión.

A través de una nota, Marito refiere que los papeles solicitados van adjuntos a los documentos sobre los antecedentes del acta bilateral del 24 de mayo pasado.

Menciona que el paquete también incluye otros instrumentos relacionados con la contratación de potencia de la central hidroeléctrica de Itaipú.

Agrega que también decidió remitir un documento denominado “Prospectiva de la demanda de la energía eléctrica 2050”.

Refiere que se trata de un informe técnico elaborado por la ANDE, en mayo pasado, que contiene resultados de estudios con datos estadísticos.