Antagonismo complementario

El tema no está solo en cómo detener la pandemia del coronavirus, que sigue en auge. Tampoco en cómo reactivar la economía, que ya está cayendo. Los partidarios de no bajar la guardia en la estrategia contra la pandemia tienen razón y prioridad. Los de reactivar la economía también las tienen. No es solo entonces combatir el virus. Tampoco es solo reencauzar la economía. Los que están a favor de una política pública (la antivirus) y los de la otra (el crecimiento económico) tienen razón. Ambos la tienen y simultáneamente. Son políticas públicas de objetivos, estrategias e instrumentos contrapuestos en apariencia y en realidad. Pero son, asimismo, complementarios.