ANR: Se agrava crisis y TEP decide si realizan elecciones

No llega. Rolón no sabe si alcanzarán al 15 de diciembre.

En sesión de mañana, el TEP decidirá si se suspenden las elecciones o si se mantienen para el 15 de diciembre.

Los apoderados fueron informados ayer sobre las cinco demandas provenientes de un mismo movimiento, Fuerza Renovadora Republicana, que podrían ir en aumento.

Los inconvenientes que generan estas demandas, según Rolón, son que los boletines deben ser enviados 30 días antes de las elecciones a la imprenta y las actas, 24 días antes, ya que deben estar en el depósito de la sede del partido 8 días previos a los comicios, para ser distribuidos a los lugares más distantes como Argentina, Alto Paraguay y Concepción.

Ahora el TEP debe habilitar y volver a cargar al sistema todas las candidaturas anuladas por diversos motivos, como no estar al día con sus aportes, no estar afiliados, no estar empadronados, figurar en dos movimientos o no cumplir con la edad requerida (18 a 30 años).

El TEP habilitó un cronograma electoral paralelo para regularizar las candidaturas que fueron inhabilitadas.

Esto a causa de que el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, emitió el martes cuatro resoluciones (sumando cinco con la del Tribunal de Segunda Sala) para habilitar candidaturas y listas del movimiento Fuerza Renovadora Republicana (FRR), afín a Colorado Añetete, que es impulsado por Julio Ullón, la senadora Lilian Samaniego y su hermano, el diputado Arnaldo Samaniego.

El FRR, que candidata a Marcelo Centurión a la presidencia de la Juventud Colorada, logró la habilitación de todas sus listas. Los movimientos Compromiso Joven y Jóvenes con Honor, manifestaron su enojo. Este último denunció ante el JEM a los jueces.

Uno de los beneficiados, el joven Damián Ríos, candidato a miembro nacional del FRR, dijo que las demandas no afectan el calendario ya que para eso se elabora un cronograma paralelo simplificado, como un trámite normal. Indicó que cuando Rolón habla de una eventual suspensión obedece a una “cuestión política que sale del marco jurídico”.

Ríos comentó que ya son más de 15 listas las que fueron rehabilitadas y que otros movimientos quieren hacer lo mismo, ya que, según señaló, el TEP obra contra la Constitución Nacional al “coartar la posibilidad de participar a los jóvenes”.