ANNP pretende cobrar peaje a las barcazas por navegar en la hidrovía

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) trabaja en un proyecto donde se planteará el cobro de peaje a las navieras por navegar en la hidrovía.

Esto fue anunciado ayer por el presidente de la ANNP, Ramón Retamozo, y su equipo asesor, durante la presentación del informe de recaudación del 2019, realizada en sede de la institución estatal. Retamozo expresó que el proyecto será presentado este año al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El peaje pretende ser aplicado mediante una tasa de acuerdo con las toneladas transportadas, explicaron. Pese a no contar con un estudio de cuánto se podría recaudar mediante el cobro del peaje, la ANNP afirma que como mínimo se puede conseguir un ingreso de USD 2 millones anuales. La justificación dada por los representantes de Puertos es que la institución necesita generar más ingresos propios (FF30) para mantener la navegabilidad de los ríos, tal como está estipulado en la carta orgánica del ente. Al respecto, el asesor de la presidencia de la ANNP, Derlis Paredes, aclaró que la Administración Nacional de Navegación y Puertos no recibe recursos de parte del Gobierno (Fuente 10), y es por eso que debe buscar la manera de generar sus propios ingresos para poder invertirlos en los trabajos de dragado. “La aplicación de la tasa (el peaje) sería por el tonelaje de carga que se está trayendo, aplicarle una tasa, así como se aplican las tasas portuarias”, detalló Paredes. En ese mismo sentido, mencionó que el equipo de la ANNP se encuentra trabajando en los módulos para que las navieras puedan realizar el pago a través del sistema directamente. “Ellos están trayendo actualmente un manifiesto de carga, con eso se va a facilitar mucho. Una vez que estén en el puerto de destino, ahí ellos pagarían el peaje para poder desembarcar sus mercaderías”, dijo. RECAUDACIÓN. La conferencia de prensa realizada en la víspera fue para destacar el aumento del ingreso conseguido por la ANNP en 2019, tras lograr recaudar un total de G. 132.691 millones. Esta cifra superó en 11% a la del ejercicio 2018, donde se llegó a percibir un ingreso de 119.486 millones, según el reporte. De esa manera, la ANNP fue una de las cinco empresas públicas que cerraron el 2019 con margen positivo, de las 9 existentes. El logro fue atribuido a la intervención realizada a ciertas administraciones portuarias, específicamente a la instalada en Pedro Juan Caballero, donde se detectaron faltantes por G. 5.300 millones, correspondientes a 2017 y 2018. Esto llevó a implementar un sistema de gestión portuaria –en convenio con la Dirección Nacional de Aduanas, el Centro de Despachantes del Paraguay y la empresa Sif América (creadora del Sistema Sofía)– para mejorar los controles, comentaron.



Cafym rechaza cobro de peaje

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) rechaza la intención de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de aplicar un peaje a las navieras.

El presidente del gremio, Esteban Dos Santos, mencionó que la Cafym sostiene que la ANNP no debe cobrar peaje bajo ningún motivo, debido a que no brinda ningún servicio para hacerlo.

“No estamos de acuerdo con que la ANNP cobre peaje para supuestamente hacer dragado porque no tiene equipos para hacerlo”, dijo Dos Santos.

En ese mismo sentido, mencionó que el cobro del peaje, en caso de concretarse, forzará el incremento del costo del flete para el importador. Esto significa que la tasa será pagada finalmente por el consumidor, ya que el costo será trasladado por las navieras a los importadores y los importadores al consumidor.