Añetete quiere a Peña como intendente y este rechaza la idea

El ex ministro de Hacienda Santiago Peña reveló que el oficialismo colorado apunta a su figura como candidato de consenso a intendente para Asunción, dentro de una maniobra para evitar que él sea el candidato a presidente de la República en las elecciones del 2023.

“Las ganas de ser presidente siempre están”, dijo, con lo cual rechaza ser candidato a intendente.

También explicó que sería deshonesto de su parte ingresar a la intendencia y luego renunciar para candidatarse a presidente de la República.

En tanto, el secretario privado de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, le pidió a Peña que reconsidere su decisión y que no descarte la posibilidad de ser candidato a intendente. Dijo que “Santi vs. Nenecho sería un lindo moquete, así como también vs. Martín Arévalo”.

Agregó que de esa forma “volvería el debate al interior del Partido Colorado, motivaría no solamente a los jóvenes a salir a votar sino a involucrarse en esta actividad tan noble que es la política”. “Quiero decirle a Santi que muchas veces el Partido hace un llamado a sus hombres , a lo mejor debería analizar el momento y pensar en el Partido y de verdad demostrar al coloradismo algo que dijo y tanto molestó en su momento, porque lo dijo unos días después de afiliarse, que el Partido Colorado era su razón de ser”, manifestó Espínola.

Por otro lado, Peña manifestó que coincide con las expresiones vertidas por el ex presidente Horacio Cartes al referirse como “sicarios del presupuesto” a legisladores.