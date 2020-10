Añetete no pudo hacer defensa ante total rechazo al retorno de Cuevas

La posición fue muy clara. Desde el cartismo, el diputado Derlis Maidana dijo que no existe variación en la condición jurídica de Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito, sino que solo pasó a cumplir su prisión de la Agrupación Especializada a su domicilio, y aclaró que para volver a ocupar su banca, debe tener permiso del juez de la causa.

Sobre una eventual pérdida de investidura, señaló que no se dio ingreso formal de ningún pedido con patrocinio de algún diputado, por lo que no será estudiado. Pero añadió que igualmente, mientras no haya condena, no corresponde su destitución. Pidió no caer en populismos como en el Senado, “que se arrepiente de echar a sus miembros sin el debido proceso”.

Repudió en nombre de Honor Colorado el festejo de Cuevas en Sapucái sin cumplir protocolos sanitarios.

Desde Colorado Añetete, la líder de la bancada, Jazmín Narváez, intervino solo unos segundos para preguntar de forma retórica si existe un pedido formal de reincorporación de Cuevas, dando a entender que no.

También el diputado del mismo sector, Esteban Samaniego, se refirió al punto para indicar que no comprendía el motivo del debate, ya que Cuevas se encuentra aguardando la orden del juez para volver a la Cámara. “No entiendo por qué la actitud de algunos colegas que le echan leña al fuego”, reclamó.

Defendió al legislador refiriendo que su causa es un sinsentido y que desde el principio se puso a disposición de la Justicia.

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo lamentó que el diputado haya roto con todas las normas sanitarias, pese a que miles de paraguayos dejaron de ver a sus familias y hasta perdieron sus fuentes de ingreso por haber dejado de trabajar. “Acá un colega nos da un mal ejemplo, apenas sale de la cárcel, viola todas las normativas existentes, dándoles una bofetada a cada uno de los paraguayos. Espero que la Fiscalía actúe en igualdad de condiciones para aquellos que se casaron en el interior y que fueron todos imputados, en igualdad de condiciones para aquel señor de 82 años que se manifestó y casi fue imputado”, exclamó Vallejo.

Sobre el debate del posible regreso de Cuevas, la legisladora indicó que no puede trabajar sin la orden de un juez. ”No hay que olvidar que la medida sustitutiva, sustituye a la prisión porque es menos gravosa en este caso. Y si este fuese condenado, el tiempo que ahora está en su casa recluido se computa a la pena que deba cumplir”, apuntó.

Por su parte, la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla mencionó que el problema está en que se pretende separar la política de la ética. “El problema que no sabemos resolver es la ética dentro de la política, ese es el problema grave, la ética no está separada de la política, todos los paradigmas, ideologías y corrientes han analizado, hasta Maquiavelo, la ética no está separada de la política”, recalcó.

La diputada del PEN Kattya González dijo que las sesiones virtuales no son para beneficiar a los legisladores acusados de corrupción.