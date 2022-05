ANDE sufrirá por la reducción tarifaria de Itaipú, dice Recalde

En efecto, según declaraciones del propio titular de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, este año están previstos USD 140 millones que dependen de la tarifa de Itaipú, los cuales pretenden ser invertidos en infraestructura eléctrica. “La ANDE probablemente no va a contar con todo lo previsto como para el refuerzo de sus líneas de distribución. Esa va a ser la consecuencia directa, desde un principio”, lamentó Recalde, quien también fue presidente del ente.

Aclaró que Itaipú no se está quedando sin dinero, pero no podrá cumplir con lo prometido a la ANDE si se mantiene la tarifa pagada por Brasil. “Creo que a esta altura están tiradas las cartas (de Brasil), no va a ceder”, afirmó.

Anexo C. Por otro lado, Recalde consideró que el desacuerdo en relación a la tarifa puede ser aprovechado para “forzar la instalación de una mesa de negociación entre las altas partes” y conversar anticipadamente sobre el documento binacional, que debe ser obligatoriamente revisado en agosto de 2023.

“Una vez que sea exigible la revisión del Tratado llegaremos con la tarifa definida, que si se reduce nunca va a volver a subir para conseguir recursos adicionales para el país”, advirtió sobre la negociación tardía del Anexo C.

El Tratado de Itaipú considera los desacuerdos, y establece que “en caso de divergencia en cuanto a la interpretación o la aplicación del presente Tratado y sus Anexos, las Altas Partes Contratantes la resolverán por los medios diplomáticos usuales, lo que no retardará o interrumpirá la construcción y/o la operación del aprovechamiento hidroeléctrico”.

El ex titular de la EBY recordó que en el 2019, “con la famosa Acta Bilateral que casi se llevó al Gobierno”, intervinieron las altas partes. “Tenemos que lograr revisar el Anexo C antes de la fecha exigible”, apuntó.



El ex director de Yacyretá y ex titular de la ANDE indicó que la tarifa menor que paga Brasil a Itaipú traerá consecuencias económicas para el ente que administra la energía eléctrica en el Paraguay.



18,95

dólares por kW de potencia mensual es lo que está pagando Brasil “provisoriamente” por la tarifa de Itaipú.