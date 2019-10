ANDE: Cortes superan capacidad de respuesta y viene un crudo verano

Si bien la empresa pública asegura que los trabajos se están realizando, los usuarios siguen quedando sin luz durante varias horas. Esta falencia en el servicio se da en medio de un pedido de aumento para el salario de los trabajadores de la estatal (equiparación salarial), algo que no cae bien en los consumidores.

Luis Villordo, presidente de la ANDE, aseguró que la compañía está haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar las caídas en la prestación del suministro y comentó que se están emprendiendo los trabajos de lunes a domingo. Actualmente se están instalando 400 transformadores por mes, precisó, aunque admitió que la firma ya se encuentra sobre la hora. Por consiguiente, mencionó que en el verano 2019-2020 se seguirán sufriendo cortes.

“Estamos reforzando nuestro sistema por ser preferentemente aéreo, está siempre sujeto a condiciones climáticas, a choques por los postes de ANDE. Entonces, necesariamente uno siempre podrá tener ciertas interrupciones. Los últimos cortes se dan principalmente por una sobrecarga de los transformadores de distribución”, expresó.

Alertó que el recorte de presupuesto para el próximo ejercicio, de confirmarse en el Congreso, también afectará a los próximos veranos.

El titular de la estatal detalló que los lugares con mayores sobrecargas son Central, área metropolitana y Alto Paraná. Apuntó que hace tres días salieron de servicio cuatro transformadores y ayer sufrieron averías tres equipos. El funcionario explicó que el recambio suele llevar un promedio de tres horas.

CONFLICTO SINDICAL. En los pasillos de la ANDE corre la versión de que la nueva administración de la estatal buscaría cortar las horas extras a los funcionarios, algo que no cae bien, sumado al recorte presupuestario que podría sufrir la estatal. El descuento en las horas extras sería del 20% para los técnicos y 32% para los empleados administrativos.

La falta del pago adicional por las labores fuera de horario sería el motivo de una futura huelga, según integrantes del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande). Cuestionan que, justo en períodos de intensas actividades por los cortes de energía, se manejen estas disposiciones.

Villordo pide economizar la utilización de la electricidad

Luis Villordo mencionó que el consumidor también podrá tomar algunas acciones, tanto para aliviar una eventual sobrecarga al sistema, como para lograr ahorros en las finanzas personales. En ese sentido, mencionó que lo fundamental es economizar en el uso de la energía.

Explicó que la demanda de un hogar es una sumatoria de varios equipos, como los aires acondicionados, luces y otros artefactos. Por tal motivo, a medida que el usuario apague los electrodomésticos no utilizados y las luces innecesarias, dejará dinero en sus bolsillos.

Añadió que la ANDE no puede recomendar en cuántos grados configurar los aires acondicionados, dado que cada persona maneja su propio nivel de confort, pero sí pidió que no se exagere, como colocar en 18 grados los aparatos. Ratificó que siempre que la gente consiga un ahorro significativo en el uso de la electricidad, la educación será posible y se estresará menos al sistema de la ANDE. De esa manera, también pagarán menos, apuntó.