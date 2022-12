Analista sostiene que no se puede hablar de fraude sin prueba alguna

Dijo que las denuncias de fraude deben ser explicadas responsablemente y no lanzar por lanzar algo así.

“Estoy absolutamente sorprendido por las denuncias de fraude, me parecen que no son personas sin caudal electoral, no es gente que apareció de la nada, no quiero decir que ocurre esto por el sesgo cognitivo, pero como hipótesis planteo de que puede ayudar, hay que mirar la cultura política, el voto de punta a punta forma parte de la jerga, hay parte del electorado que si bien participa no está buscando información, y estos atajos cognitivos les sirve, a los efectos de zafar de ese momento”, indicó.

Sostuvo que “denunciaron fraude en PLRA porque un candidato cuyo número era el mismo de la lista subió a los primeros puestos, supuestamente sin ser conocido. Se llama “atajo cognitivo”, opera para ahorrar costos de información, operación. Amén de que, además, tienen votos. Funcionó también en la ANR”.

“A la oposición le costó mucho construir la herramienta de convergencia llamada Concertación para derrotar a la ANR. No se puede hablar de fraude sin mostrar prueba alguna. Los “atajos cognitivos” no son prueba de fraude. La democracia exige responsabilidad. Las denuncias de fraude en este momento resultan muy llamativas”, agregó.

En cuanto a las elecciones del domingo pasado y la supuesta baja participación de la Concertación, Pérez Talia dijo que eso no le parece muy relevante.

Eduardo Nakayama, candidato a senador por el PLRA, denunció un supuesto fraude electoral ocurrido el pasado domingo 18 de diciembre, día de las elecciones internas, en el Colegio Roberto Schaerer. Concretamente se trata de una “carga desproporcionada” de votos a favor de una candidata, específicamente de la actual senadora Hermelinda Alvarenga.



Marcos Pérez Talia,

analista.