Analista dice que violencia podría darse por desigualdad

Para el sociólogo José Carlos Rodríguez Alcalá, la corrupción en sí no genera gran convocatoria de las masas, como sí la desigualdad que, en el caso de Paraguay, podría causar rebeliones similares a las que se produjeron en Ecuador y actualmente en Chile.

“En general, lo que produce la crisis social no es tanto el hecho de la corrupción, no tiene tanta convocatoria de masas, eso más bien es en contra de personas en particular. Lo que más produce hechos de rebeldía es la desigualdad, es lo que más molesta”, sostuvo el analista.