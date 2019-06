Añá Cuá: Adjudicarán la obra civil y cuatro consorcios continúan

El ingeniero no quiso ahondar sobre los detalles del proceso de análisis, debido a que se trata de una fase compleja, pero comentó que el consorcio que había presentado la propuesta más alta no abonó la póliza de mantenimiento de oferta. Por ende, ya no seguiría en carrera.

El grupo que planteó el valor más elevado para construir la central hidroeléctrica es el conformado por Techint Compañía Técnica Internacional (Argentina) - Benito Roggio e Hijos (Argentina) - Panedile Argentina (Argentina) - Benito Roggio e Hijos (Paraguay). Su propuesta alcanzó USD 318.971.258,08.

Por el otro lado, la oferta más baja la hizo el consorcio compuesto por Astaldi (Italia) - Rovela (Argentina) - Tecnoedil (Paraguay). El grupo propuso USD 193.241.731 para hacer la edificación. En segundo lugar se situó la asociación de José Cartellone Construcciones Civiles (Argentina) - J. Malucelli Constructora de Obras (Brasil) - Talavera Ortellado (Paraguay), cuyo sobre exhibió un valor de USD 225.159.270,46.

Yacyretá celebró la gran disminución de las ofertas para las obras civiles, en comparación con la inversión inicial estimada (que rondaba los USD 400 millones), pero aclaró que el consorcio de Tecnoedil aún no ganó y será el Consejo de Administración el que haga la adjudicación final.