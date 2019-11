Ana Brun no se postulará para jefa capitalina

La abogada y actriz de cine Ana Brun descartó ayer la posibilidad de encabezar una candidatura para intendenta de Asunción. La reconocida actriz nacional, homenajeada varias veces incluso a nivel internacional por su interpretación en Las Herederas, sostuvo que tal candidatura nunca existió y, por ende, no corre. Desde la semana pasada algunos liberales hablan de la posibilidad de lanzar su postulación.

Consultada sobre la veracidad o no de la campaña para Asunción, Brun dijo que no. “La verdad que no existe tal candidatura; o mejor yo no me candidato para ningún cargo”, señaló.