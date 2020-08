Amplían cementerios en CDE y capital para los fallecidos

Debido al nivel de contagio masivo y la saturación del servicio de salud pública, la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, expresó la necesidad de instalar cementerios sanitarios exclusivos destinados a los fallecidos por coronavirus.

El director de Necrópolis de la Municipalidad de Asunción, Gerardo Arévalo, informó que están haciendo espacios dentro de predios de los cementerios. “En el Cementerio de la Recoleta estamos utilizando los columbarios antiguos porque en el Ministerio de Salud se habla de incineraciones bajo tierra y, por otra parte, de bóvedas, esas bóvedas son las que se están teniendo en la Recoleta, que es el único lugar en donde estamos depositando a los fallecidos por Covid positivo o posible Covid. En la Recoleta se tienen 50 lugares disponibles de los cuales 18 ya están ocupados, se están cerrando los columbarios con ladrillos y revoque como indica el Ministerio de Salud”, sostuvo. Actualmente los camposantos de la ciudad de Asunción son tres, Recoleta, el Cementerio del Sur y el Cementerio del Este. “En los tres cementerios se tiene poca disponibilidad de espacio, y se están previendo más lugares que serían utilizados para depositar a más personas fallecidas por esta enfermedad”, señaló. En el Cementerio del Sur se tienen 80 lugares disponibles, mientras que en el Cementerio del Este se implementarán más columbarios y ahí se tiene espacio aproximado de 100 lugares; la profundidad del procedimiento de entierro se hace como lo dispone el protocolo sanitario, a 1,5 metros. Por otra parte, la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de la Dirección de Área Urbana, inició la construcción de un cercado perimetral en el ex vertedero del km 12 Monday, donde se habilitará un cementerio provisorio. Esto debido a que el actual camposanto del barrio Don Bosco ya no tiene suficiente espacio físico. CONSTRUCCIÓN El cercado perimetral culminaría en dos semanas y posteriormente el espacio ya se estaría habilitando como camposanto. Esto se determina como una medida de urgencia debido al aumento de muertos en los últimos meses en la ciudad, a causa de la pandemia. “Se está construyendo la muralla, luego se limpiará el predio para utilizar la parte frontal. Esto es de manera provisoria porque tenemos el proyecto de construir nuestro cementerio ecológico más adelante, en otra propiedad de veinte hectáreas”, explicó la jefa de Planificación y Proyectos de Área Urbana, Arq. Marlene Aguilera. El jefe del Cementerio Municipal, Aleysis González, recordó que el actual camposanto situado en el barrio Don Bosco ya no da abasto y que por esa razón están viendo una alternativa rápida.



