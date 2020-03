Amor Down y otros cuentos propone relatos sobre la vida

Amor Down y otros cuentos es el título del libro escrito por María Gloria Pereira, disponible en las librerías. El material lleva el sello de la editorial Servilibro.

Se trata de una obra que contiene siete cuentos breves que abordan diferentes aspectos de la vida humana. “Los seres humanos somos capaces de las acciones más nobles, pero también de las más ruines. Las breves historias tienen personajes que uno puede identificar en su entorno cotidiano, y acaso sin percibir que cada uno lleva en su interior su propia lucha”, comenta la autora.

Además, María Gloria expresa que muchas veces se juzga a las personas por lo que se ve a través del lente de la propia historia de vida. “Y el camino para la convivencia humana en armonía no es ese. Es, simplemente, dejar de ser y aceptar a los demás sin prejuicios”, reflexiona.

La historia que da el título al libro habla de un joven down enamorado de una joven que no es down. Sus sentimientos genuinos, sus acciones, y todo su ser se reflejan en el relato, con el fin de sensibilizar a los lectores sobre estas personas que sienten y viven como los demás, pero que muchas veces son ocultadas por sus familias, por sentir vergüenza de su condición.

MÁS CUENTOS. Los demás relatos tratan de una estudiante que se embarazó cuando aún no terminaba la secundaria, de la curación de los enfermos, cuando la fe supera toda lógica y de la hipocresía de los seres humanos cuando no pueden asumir a una persona con la salud mental dañada en la familia. Son historias de cada día, tal vez historias de vida de personas en alguna parte del mundo. “María Gloria Pereira nos brinda en este libro siete relatos breves que consiguen el objetivo esencial de toda buena literatura: emocionar. Porque de eso se trata, de trasmitir la vibración de la vida misma reflejada en la textura de ficción bajo la cual subyace la realidad palpitante”, señala el resumen del argumento de la publicación.