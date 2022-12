Ameliano suma a Torales, un finalista de Libertadores

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, contó a Fútbol a lo Grande (1080 AM), que la llegada de los jugadores se da por esta alianza que tienen con el empresario. Adorno que es de Guaraní, “ya tiene varios partidos en Primera División y ocupa la plaza del Sub 19, nos vendrá como anillo al dedo, es un mercado de pases muy interesante por los jugadores que estamos incorporando y todo gracias a la ayuda de Diego (Serrati)”, expresó Melgarejo. Silvio Torales (31 años) regresa a Primera División, tras un paso poco fructífero en el Independiente de Campo Grande de la División Intermedia. “Mis hijos me pedían volver a Primera y agradezco esta oportunidad de volver, el técnico me conoce muy bien y me da esta oportunidad”, dijo Torales.

Torales se inició en Nacional y jugó en Cerro Porteño; últimamente en Mariscal López de Carapeguá jugando el Nacional B, donde tuvo a H. García como DT. Torales jugó las finales de la Libertadores 2014 con el Trico.