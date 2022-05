Ambulancias donadas por Japón no se usan por falta de documentos

Los vehículos están estacionados en el predio de la X Región Sanitaria desde esa fecha y este domingo se cumplen 3 meses de haber sido entregados al MSP. Para que los vehículos se puedan utilizar deben tener la cédula verde, una póliza de seguro y la tarjeta de carga de combustible.

“No podemos utilizar sin documentación, todavía no está completa, no tiene chapa, no tiene nada. Eso lleva su tiempo, el trámite aduanero para el tema de la documentación, la exoneración de impuestos. Nosotros fuimos a recibir y solo tenemos el papel de entrega”, afirmó el doctor Arturo Portillo, director de la X Región Sanitaria ante nuestra consulta.

El médico refirió que corresponde al área de Transportes a nivel central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social los trámites de las documentaciones, que una vez finiquitadas deben ser entregadas a las regiones sanitarias para el uso de los vehículos.

En las mismas condiciones también se encontrarían otras unidades que habían sido entregadas a regiones sanitarias de otros departamentos del país, atendiendo a estos datos.

TRÁMITES LENTOS. “Las documentaciones son lentas, nos pasó algo similar con un vehículo que el Consejo Distrital de Salud donó al Hospital Regional”, afirmó el licenciado Carlos Vera, coordinador de móviles del Hospital Regional. Aclaró que él solo tiene jurisdicción operativa con las ambulancias, pero no el de los trámites de las documentaciones.

El Alto Paraná cuenta con 24 ambulancias para los 22 distritos, de las cuales 5 son del Hospital Regional de Ciudad del Este, mientras que los hospitales distritales de las ciudades metropolitanas cuentan con 2 móviles cada uno.

Vera sostuvo que de todos los servicios, el de Ciudad del Este es el único que cuenta con conductor y enfermero para las 24 horas de los 7 días de la semana, mientras que en las ciudades metropolitanas se cuenta con conductor para las 24 horas y el resto de los distritos solo se tiene conductor hasta las 15 horas.

“A esas unidades lo que solemos ver el soporte desde aquí, entre la tarde y la noche, para los traslados en casos de urgencias, ya que no cuentan con los recursos humanos”, afirmó Vera, al señalar el caso de los centros de salud de localidades del interior del departamento.