Ambulancia está abandonada hace meses en Yasy Cañy

La única ambulancia de la unidad de salud familiar (USF) de la comunidad de Táva Jopói, distrito de Curuguaty, que había desaparecido misteriosamente, fue localizada tras denuncias en el predio del Centro de Salud de la ciudad de Yasy Cañy, en total abandono. El móvil está a 50 km de donde pertenece.

La ambulancia fue llevada de la unidad “a raíz de problemas mecánicos y debido a que siempre funcionaba con desperfectos mecánicos”, según la docente Plácida Vargas.

El Dr. Nicolás Espínola Gómez, director de la USF de Táva Jópoi –a pesar de estar en el cargo desde hace 5 años y 7 meses– no pudo precisar el tiempo en que se llevó la ambulancia de la comunidad. “Eso fue hace rato ya, en la administración anterior, no puedo precisar el tiempo, cualquier cosa deben recurrir a la región sanitaria donde tienen todos esos datos, porque ellos fueron los que llevaron”, dijo.

Su colega, titular del Centro de Salud de Yasy Cañy, Esteban Acosta confirmó que el móvil de salud fue dejado en el predio de la institución hace 4 a 6 meses a fin de que, posterior- mente, fuera trasladado al taller de la capital para su reparación. “A mí me pidieron (autoridades anteriores) el favor de guardar hasta que se consiga trasladar, yo accedí porque nosotros tenemos un patio bien grande”, manifestó.

Triste. El móvil con placa Nº AP-251 está en total abandono, con una de las puertas semiabierta, y consumido por el polvo y alimañas.

El nuevo director regional, Dr. Neri Acuña, dijo estar al tanto de la situación, y que no es el único caso en el departamento, “demasiadas ambulancias con desperfectos dejaron, estoy tratando de reactivar todo, ahora me van a liberar del taller dos móviles; pero en esa comunidad también se necesita chofer”, dijo.

Aseguró que antes los móviles de Salud con desperfectos mecánicos se dejaban por ahí y se utilizaban otros, y de allí proviene el problema, “para reponer totalmente se necesita de tiempo”.

Manifestación. La salud está en emergencia en Táva Jopói, de echo, los pobladores realizaron una manifestación la semana pasada para exigir la terminación del puesto de salud que está inconcluso desde hace 7 años. En la oportunidad también reclamaron la falta de ambulancia y más profesionales, y la precariedad del actual puesto de salud.

Anunciaron que endurecerán las medidas de fuerza en los próximos días. Al respecto, Acuña dijo que recibió la información de que a raíz de problemas con el documento del terreno no se pudo concluir la obra, “seguro iniciaron con un plano, pero no se llegó a aprobar la titulación del Indert, por lo que no se pudo culminar”, indicó.