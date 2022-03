Ámbito Mundial

Brasil detecta primeros casos de variante deltacrón

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, confirmó el martes que el país ha registrado los dos primeros casos de la nueva variante de coronavirus conocida como deltacrón, resultado de una fusión entre la delta y la ómicron. Queiroga dijo a periodistas que ambos casos han sido registrados en el norte del país, en los estados amazónicos de Pará y Amapá, que limitan con Surinam y la Guayana Francesa.

El ministro vinculó indirectamente esa condición fronteriza a los contagios y, aunque no precisó que se trata de "casos importados", sí señaló que la variante, ya bautizada en medios científicos como deltacrón, "está más presente en Francia y otros países de Europa".

Según Queiroga, "es una variante de importancia, que requiere una vigilancia", pero no debe generar intranquilidad ni temores, ya que "las autoridades sanitarias estarán alertas" y adoptarán las medidas necesarias en caso de que la situación se agrave.

Según el ministro, la aparición de una nueva mutación debe llevar a un mayor reconocimiento de la importancia de la vacunación. De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora el 84% de los 213 millones de brasileños cuentan con al menos una dosis, en tanto que el 74% ya tienen las dos necesarias. EFE



Irlanda multa a Meta por error en protección de datos

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), principal regulador en el ámbito de la protección de datos en la Unión Europea (UE), informó de que ha impuesto a Meta, matriz de Facebook, una multa de 17 millones de euros. La sanción está relacionada con "una serie de 12 violaciones de datos" ocurridas durante un periodo de seis meses, entre junio y diciembre de 2018, explicó la DPC en un comunicado.

La investigación llevada a cabo por este organismo concluyó que Meta no había "implementado las medidas técnicas y organizativas apropiadas" que le hubieran permitido demostrar que "los sistemas de seguridad que usaba" durante ese periodo servían para proteger los datos de los usuarios comunitarios.

La DPC ya impuso el pasado noviembre una multa de 225 millones de euros a WhatsApp Ireland por infringir la normativa de protección de datos, al tiempo que tiene en marcha varias investigaciones sobre otras compañías del grupo Meta.

Se trató de la multa más cuantiosa expedida por la DPC y la segunda más alta impuesta en el bloque comunitario, después de que la Comisión Nacional para la Protección de Datos (CNPD) de Luxemburgo sancionó a Amazon en julio de 2021 con 746 millones de euros. EFE



Nuevo acuerdo con el FMI avanza en el Senado argentino

El proyecto de ley que avala al Gobierno argentino a contraer nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares logró el martes el visto bueno para ser debatido en el pleno del Senado argentino. La iniciativa, ya aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, logró este martes dictamen afirmativo por parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para ser debatido por el pleno de la Cámara Alta. El trámite ordinario sería que el Senado debata el proyecto dentro de una semana, pero, debido a las urgencias financieras de Argentina, el sector del oficialismo alineado con el presidente Alberto Fernández intentará que el debate se produzca el jueves, en una sesión especial. Para ello deberá reunir dos tercios de los 72 asientos del Senado para habilitar la sesión, cantidad de escaños que el Gobierno confía en reunir gracias al apoyo mayoritario de Juntos por el Cambio, el frente opositor, ya que el sector del oficialismo que responde a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández, rechaza el acuerdo con el FMI. Además, será la propia Cristina Fernández, por su rol como presidenta del Senado, quien deba convocar formalmente a sesión especial el jueves. EFE