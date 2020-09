Ámbito Mundial

Israel

El país vuelve al confinamiento total

Un paso atrás en la vuelta a la normalidad: Israel anunció el domingo un reconfinamiento nacional, convirtiéndose en el primer país fuertemente golpeado por el nuevo coronavirus en tomar esa medida, mientras Europa sigue luchando contra el aumento de nuevos casos, como Austria, que dijo estar ya en la “segunda ola”. “Hoy el Gobierno decidió aplicar el confinamiento estricto de tres semanas con la opción de extender la medida”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La medida entrará en vigor el viernes y se aplica para tratar de frenar una segunda ola de contagios de coronavirus. Con nueve millones de habitantes, Israel acumula 153.217 casos de Covid-19, y 1.103 muertes. AFP



Brasil

Se disparan precios de los alimentos

Los frijoles negros subieron casi un 30%; la carne vacuna, cerca de 40%: los brasileños se enfrentan a un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, causado por las exportaciones récord a China y una fuerte demanda interna. Este repunte, en medio de la crisis económica y social provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, ha llevado al presidente Jair Bolsonaro a pedir a los dueños de los supermercados que muestren “patriotismo” y “mantengan su margen de beneficio lo más bajo posible”. La inflación (índice IPCA) medida por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha sido de solo 0,7% desde el inicio del año, pero el rubro alimentos se ha disparado un 6,10%. AFP



Venezuela

Maduro suspende clases presenciales

El presidente Nicolás Maduro indicó este domingo que no se reanudarán las clases presenciales en Venezuela debido al Covid-19, suspendiéndolas por lo que resta de año. “Sin lugar a dudas, el regreso presencial a clases no es favorable para el control a la pandemia, por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y lo veremos si en enero regresamos”, dijo el mandatario. La medida se tomó “tras ver el inicio de clases en el mundo”, que produjo un aumento de contagios, señaló Maduro de cara al ciclo académico 2020-2021, cuyo inicio está previsto en el país caribeño a partir de esta semana. “No se preocupen. Vamos a mantener los servicios educativos del país vía online, por teleclases”, aseguró el gobernante. AFP