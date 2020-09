Ámbito Mundial

Noruega

Postulan a Trump al Nobel de la Paz

Un parlamentario de la derecha noruega anunció que había propuesto a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2021, subrayando el rol del presidente estadounidense en el acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. "Ha sido artífice de un acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, compromiso que, con suerte, puede extenderse a otros países árabes, lo que desembocaría en una paz permanente en Oriente Medio", indicó Christian Tybring-Gjedde. Miembro del Partido del Progreso, Tybring-Gjedde es vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento. AFP



Brasil - Fraude

Abogados de Lula y Bolsonaro, en la mira

La Policía Federal brasileña inició una operación sobre fraudes atribuidos a una mafia de bufetes y en la que habrían participado abogados del presidente Jair Bolsonaro y del ex mandatario Lula da Silva. La investigación apunta a esclarecer presuntas operaciones irregulares hechas por diversos bufetes de abogados con organismos públicos de Río de Janeiro, que habrían sumado unos 64 millones de dólares entre 2012 y 2018. Entre las firmas de abogados investigadas, figuran la de Cristiano Zanin, quien defiende a Lula en la decena de procesos que afronta por corrupción, y la de Frederick Wassef, quien ha actuado como representante de Bolsonaro. EFE



Argentina

Policías reclaman mejores salarios

Policías de la provincia de Buenos Aires se manifestaron este miércoles en demanda de mejores salarios y un grupo de ellos se concentró frente a la residencia presidencial de Olivos, donde el mandatario Alberto Fernández prometió atender su demanda y exigió respeto a la institucionalidad. "Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar", criticó el presidente argentino tras varias horas de una protesta policial que se dispersó minutos antes de que el mandatario pronunciara su mensaje. "Les pido amigablemente, democráticamente que depongan esta actitud", agregó. AFP



Bruselas

Habilitan buzón para abandonar a bebés

La ONG belga Corvia anunció este miércoles que ha recibido finalmente autorización para abrir el primer "buzón" para abandonar recién nacidos de forma anónima en Bruselas. Tras tres años de litigio, la asociación ha sido autorizada a abrir este sistema en el distrito bruselense de Evere, que permitirá a los padres que quieran renunciar a su hijo abandonarlo de forma anónima. El Consejo de Estado ha anulado la prohibición que había emitido el ex alcalde del distrito Pierre Muylle. El dispositivo estaba previsto que fuera instalado el 21 de septiembre de 2017, pero el anterior alcalde lo prohibió ese mismo día. EFE