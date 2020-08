Ámbito Mundial

Ecuador

Correa aspira a la vicepresidencia

El ex gobernante de Ecuador Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, aspirará a la vicepresidencia de su país en las elecciones de 2021 en representación del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Así lo confirmó el asesor de comunicaciones del ex mandatario, Amauri Chamorro. El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador tendrá a Andrés Arauz como candidato a presidente en una fórmula similar a la seguida el año pasado en Argentina por la ex mandataria Cristina Fernández. En sus declaraciones, Chamorro explicó que "es la decisión de la Dirección del Movimiento", y que aunque es "oficial", aún no se ha hecho el "anuncio". EFE



Líbano

Explosión en Beirut mató a 180 personas

Las víctimas mortales por la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto aumentaron el a 180, mientras que las equipos de rescate continúan los trabajos para recuperar cadáveres en el epicentro de la gran deflagración, informó a Efe una fuente del Ministerio libanés de Salud. El departamento sigue cifrando en más de 6.000 los heridos, aunque ese dato lleva varios días sin actualizarse, y más 30 personas continúan desaparecidas. El Ejercito libanés y equipos de rescate extranjeros que han acudido al país prosiguen con la búsqueda de cuerpos bajo los escombros, después de que hace una semana se descartara que hubiera supervivientes en la zona de la explosión y sus alrededores.



Brasil

Entregan radar para monitorear frontera

En Corumbá, estado de Campo Grande, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entrega hoy una estación de radar para controlar y monitorear el tráfico aéreo en la frontera con Bolivia, con el fin de evitar el tráfico de drogas y contrabando de armas, informaron medios de Brasil. La FAB (Fuerza Aérea Brasileña) firmó, a través de Ciscea (Comisión para la Implementación del Sistema de Control del Espacio Aéreo), un contrato con Omnisys para el suministro e instalación de tres estaciones en el Medio Oeste, todas ubicadas en Mato Grosso do Sul. La primera es la de Corumbá. Dos más se entregarán a principios del próximo año en Ponta Porã y Porto Murtinho, municipios de la región fronteriza con Paraguay.