Ámbito Mundial

EEUU

Hackean cuentas de Twitter de líderes

Piratas informáticos “hackearon” ayer, entre muchas otras, las cuentas en Twitter de los multimillonarios Bill Gates y de Elon Musk y la del ex presidente de EEUU, Barack Obama, para una estafa que ofrecía pagos con Bitcoin. Además de las de Gates, Musk y Obama, también se piratearon las cuentas del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden; del propietario de Amazon, Jeff Bezos; del artista Kanye West; y de las compañías Uber y Apple. Los “hackers” publicaron mensajes parecidos que ofrecían doblar el dinero que usuarios ingresasen en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas. “Si mandas 1.000 dólares, te retornaré 2.000 dólares. Solo lo haré por 30 minutos”, decían los mensajes. EFE



Chile

Reforma de pensión genera crisis política

El Gobierno chileno recibió ayer un duro golpe después de que la Cámara de Diputados aprobara con 13 votos del bloque oficialista un proyecto que permite el retiro anticipado del 10% de las pensiones como ayuda económica ante la pandemia del Covid-19, iniciativa a la que se opone el Ejecutivo. Los intentos del Gabinete, al mando de Sebastián Piñera, por convencer al Congreso de votar en contra del proyecto resultaron infructuosos y la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria, ahora en el Senado. Ni las negociaciones hechas por ministros ni el nuevo plan de ayudas a la clase media que Piñera presentó lograron convencer a los oficialistas para desestimar el retiro anticipado de las pensiones. EFE



Brasil

Bolsonaro da positivo en nuevo test Covid

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó ayer que volvió a dar positivo en un nuevo test de coronavirus, enfermedad ya diagnosticada hace una semana, por lo que permanecerá en cuarentena en su residencia oficial. El líder de la ultraderecha brasileña, quien llegó a calificar al virus de “gripecita”, afirmó que está “muy bien” y atribuyó su mejora al uso de la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico cuya eficacia en el combate al Covid-19 aún no se comprobó científicamente y que según algunos estudios provocaría arritmias cardiacas. “Sabemos que no hay comprobación científica, pero funcionó conmigo. No hay fármaco en el mundo que tenga comprobación científica constatada”, expresó. EFE